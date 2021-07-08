Тагильская многодетная семья победила в номинации «В единстве наша сила»

В связи с этим глава города Владислав Пинаев поздравил чету Калягиных, вручил благодарственное письмо и сладкие подарки. Мама Екатерина и отец Илья воспитывают троих детей: Вадима, Дарью и Александру, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Старшая дочь появилась на свет с особенностями развития, но родители продолжили поддерживать и социализировать ребенка. В детском саду семье предложили принять участие в эстафете родительского подвига, рассказала мама девочки.