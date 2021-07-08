Тагильская многодетная семья победила в номинации «В единстве наша сила»

Тагильская многодетная семья победила в номинации «В единстве наша сила»
Тагильская многодетная семья победила в номинации «В единстве наша сила»
Сегодня, 19:57ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Многодетная семья из Нижнего Тагила накануне Дня семьи, любви и верности стала лучшей в номинации «В единстве наша сила». Решение приняла комиссия эстафеты родительского подвига.

В связи с этим глава города Владислав Пинаев поздравил чету Калягиных, вручил благодарственное письмо и сладкие подарки. Мама Екатерина и отец Илья воспитывают троих детей: Вадима, Дарью и Александру, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Старшая дочь появилась на свет с особенностями развития, но родители продолжили поддерживать и социализировать ребенка. В детском саду семье предложили принять участие в эстафете родительского подвига, рассказала мама девочки.

Конкурсную работу я написала на одном дыхании, но вот защитить ее оказалось не так просто, потому что говорить об особенных детях спокойно невозможно, очень волнительно,отметила тагильчанка.

На данный момент старший сын готовится к поступлению в медицинский институт, а младшая дочка ходит в детский сад. Отмечается, что старшая дочь на каждый день рождения кого-то из членов семьи показывает концерт. Это стало семейной традицией.

Пообщавшись с родителями и детьми, Владислав Пинаев предложил устроить для Даши и всей семьи мастер-класс по приготовлению вкусного десерта, поскольку девочка увлекается кулинарными передачами.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, семья Шаровых из Нижнего Тагила, в которой воспитываются шестеро детей, одержала победу в конкурсе фотографий «Счастливый солнечный денек». Мероприятие также приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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