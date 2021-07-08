Татьяна Минеева: бизнес Москвы справится с вакцинацией 60% сотрудников за июль

В Москве бизнес практически достиг необходимых показателей вакцинации сотрудников от COVID-19 – 60% от общего числа работников. Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, достичь таких установленных для МСП показателей оказалось вполне возможным.

Как сообщает m24.ru, бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева подчеркивает, что представители московского бизнес-сообщества стремятся использовать все возможности, которыми располагают, для своевременной вакцинации своих сотрудников. Бизнесмены понимают, каких решений ждут от них и общество, и бизнес. Поэтому при правильном подходе достичь показателя в 60% привитых вполне достижимо. Председатель совета московского городского отделения “Опоры России” Дмитрий Несветов также заявляет, что столичные предприниматели принимают все возможные меры, что вакцинировать 60% своих сотрудников от коронавирусной инфекции к 15 июля. Предпринимательское сообщество активно сотрудничает с властями Москвы для решения этого остро стоящего вопроса. Несветов сообщает, что точных данных на сегодняшний момент у него нет, но процесс вакцинации идет запланированными темпами. Он обращает внимание на то, что правительство Москвы предоставило малому и среднему бизнесу все возможности столичной инфраструктуры для организации масштабной прививочной кампании. Несветов уточнил, что в московском отделении “Опоры России” признают огромную важность введенных сейчас мер по предупреждению распространения коронавируса, поэтому сейчас устанавливается прочный рабочий контакт и налаживается активное взаимодействие со столичными властями. Председатель совета организации выразил надежду, что все поводы для волнения, которые наблюдаются у МСП на настоящий момент, будут ликвидированы. Стоит напомнить, что в июне этого года власти Москвы сообщили, что всем столичным организациям необходимо вакцинировать своих сотрудников от коронавируса. В постановлении, подписанном главным санитарным врачом столицы Еленой Андреевой, “О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям” указывается, что в первую очередь пройти вакцинацию должны москвичи, которые трудятся в сфере торговли и оказания услуг. Это персонал заведений общественного питания, магазинов и торговых центров, салонов красоты, фитнес-центров, спа- и массажных салонов, банковских организаций, транспортных перевозок, сферы коммунального хозяйства и энергетики, заведений культуры и государственных учреждений, а также структур, подведомственных органам власти. Столичные власти рассчитали, что работников вышеперечисленных категорий в Москве порядка 3,5-4 миллионов. Для достижения уровня вакцинированных в 60% от общего числа сотрудников каждой организации привиться должны около 2 миллионов человек, и, как утверждает вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, часть из них уже должна пройти вакцинацию к настоящему моменту. Начиная с 1 июля организации и индивидуальные предприниматели обязаны представлять через личный кабинет юридических лиц на портале mos.ru статистику о количестве вакцинированных в компании от общего количества работников, которые числятся в конкретной организации.

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