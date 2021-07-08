В Хабаровском крае дан старт программе модернизации системы общественного транспорта

Михаил Дегтярев сообщил о начале масштабной программе модернизации системы общественного транспорта Хабаровского края. Он сумел договориться о поставке в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре десятков современных машин. Это столичные троллейбусы, автобусы, трамваи и одна новая электричка.

Как сообщает transsibinfo.com, устаревшие машины, перевозившие пассажиров в Хабаровском крае, давно стали острой проблемой для региона. Для этого использовались старые южнокорейские автобусы и маршрутки, произведенные еще в 1990-х годах. Но осенью прошлого года была заключена договоренность между Михаилом Дегтяревым и столичным мэром Сергеем Собяниным о том, что в Хабаровский край придет крупная партию транспорта из 20 троллейбусов, 20 автобусов и 10 трамваев. Несмотря на то, что они отработали в Москве около десятка лет, у них до сих пор хорошее состояние, тем более, если сравнивать их со старой техникой. Часть машин уже заняла свое место в системе общественного транспорта Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Остальные должны прийти в регион в течение этого года. Сейчас госкорпорация развития ВЭБ.РФ, межведомственная рабочая группа, администрации Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, правительство края под руководством Михаила Дегтярева начали разработку дорожной карты, предусматривающей комплексную модернизацию системы общественного транспорта, который должен работать в городских агломерациях. Она коснется в значительной мере железнодорожного и воздушного транспорта. Несколько дней назад из Хабаровска до пригородной станции Николаевка, находящейся в ЕАО, перевез первых пассажиров новый электропоезд, состоящий из четырех современных комфортабельных вагонов, которые в общей сложности рассчитаны на перевозку 354 пассажиров. Глава региона рассказал о намерении вместе с РЖД осуществить запуск нового скоростного электропоезда «Ласточка» между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. А недавно правительством региона были приобретены в лизинг два новых самолета Л-410 для КГУП «Хабаровские авиалинии». Эти машины предназначены для внутрирегиональных перевозок. В ближайшее время должно серьезно вырасти и количество данных авиарейсов.

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