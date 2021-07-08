В РФ появится рейтинг регионов - популяризаторов науки

Дмитрий Чернышенко в свою очередь отметил: за полгода состоялось почти сто мероприятий федерального масштаба, и регионы приняли в них активное участие. В августе, по его словам, будет представлен рейтинг регионов России по степени их участия в мероприятиях Года науки и технологий.