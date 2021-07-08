В РФ появится рейтинг регионов - популяризаторов науки

В целях поддержки талантливой молодежи будут выделены средства, которые направят на создание современных молодежных лабораторий и на улучшение жилищных условий для молодых деятелей науки. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, говоря о промежуточных итогах Года науки и технологий в России.
В нынешнем году правительство выделит около 100 миллионов рублей для выдачи грантов в целях поддержки лучших проектов от молодых ученых-студентов. Конкурс для выявления самых достойных кандидатов будет объявлен в сентябре, сообщает ТАСС.
«Кроме того, в нынешнем году, который является Годом науки и технологий, будет направлено 1,8 миллиарда рублей на создание молодежных лабораторий, оборудованных по последнему слову техники», - отметил Дмитрий Чернышенко. Подобные научные лаборатории будут созданы на базе научно-образовательных центров международного уровня (НОЦ).
Дополнительной мерой соцподдержки молодых ученых станет решение проблем с жильем, которыми часто обеспокоены молодые ученые. Минобрнауки России уже выдает соответствующие жилищные сертификаты на приобретение недвижимости, но для этого получатель документа должен иметь пятилетний научный стаж. Сейчас в министерстве подняли вопрос о снижении стажа до 3 лет.
Отмечая цели Года науки и технологий, помощник главы государства Андрей Фурсенко заявил, что опрос ВЦИОМ показал: более 60% родителей хотели бы, чтобы их дети занимались наукой и связали с ней свое будущее.
«82% респондентов доверяют мнению российских ученых. Каждый 10-й молодой человек допускает, что может связать жизнь с наукой», - сказал помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.
Дмитрий Чернышенко в свою очередь отметил: за полгода состоялось почти сто мероприятий федерального масштаба, и регионы приняли в них активное участие. В августе, по его словам, будет представлен рейтинг регионов России по степени их участия в мероприятиях Года науки и технологий.
«Данная мера позволит оценивать активность субъектов РФ в развитии науки, вовлеченность самого губернатора в популяризацию Года науки», - говорит Чернышенко.
При этом он подчеркнул, что рейтинг создается не с целью наказать отстающие регионы РФ, а дать им стимул учиться у лидеров, привлекать молодежь к мероприятиям Года науки и технологий, который получил свой тематический статус по инициативе президента.