Более 270 очагов природных пожаров возникло на территории РФ за минувшие сутки

"В течение суток на территории Российской Федерации возникли 269 новых очагов природных пожаров. Потушено 276 очагов. Продолжают действовать 554 очага на общей площади более 190 тысяч гектаров (сутками ранее было 577 очагов пожаров на площади 193,5 тысячи гектаров)", - говорится в сообщении.

За сутки удалось локализовать 362 очага возгорания на площади более 105 тысяч гектаров.

Что касается торфяных пожаров, то за это время, по данным МЧС, возникло два новых очага, потушить удалось три очага.

"В настоящее время продолжает действовать 26 очагов торфяных пожаров (четыре в Свердловской и 22 в Московской областях)", - отметили в МЧС, не уточнив площадь торфяных возгораний.

Всего, по информации МЧС РФ, с начала пожароопасного периода на территории России возникло более 25,6 тысячи очагов природных пожаров на общей площади свыше 744 тысяч гектаров, в том числе более тысячи очагов торфяных пожаров на общей площади 353,9 гектара.

"Для тушения лесных пожаров за сутки привлекалось 161,8 тысячи человек и более 26 тысяч единиц техники, в том числе 56 воздушных судов. От МЧС России задействовано 129,1 тысячи человек, около 20 тысяч единиц техники, в том числе 23 воздушных судна", - отметили в МЧС.