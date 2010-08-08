Около 7 га леса горит в районе ядерного центра под Снежинском в Челябинской области
Около 7 гектаров леса горит в районе ядерного центра под Снежинском в Челябинской области, однако тяжелая пожарная техника из-за заболоченности местности не может проехать к очагам возгораний и спасатели вынуждены пробираться к пожарам пешком с ранцевыми огнетушителями на спинах, говорится в сообщении пресс-службы Уральского центра МЧС России.
"На территории Снежинского городского округа происходит горение лесной подстилки общей площадью семь гектаров. Пожары отсечены от населенных пунктов и промышленных объектов минерализованной полосой длиной 4,2 километра, шириной 4 метра. Производятся работы по увеличению ширины минерализованной полосы до 6 метров", - говорится в сообщении.
В МЧС отмечают, что тяжелой технике "проблематично преодолевать труднодоступные, заболоченные участки".
"Поэтому наиболее эффективный метод пожаротушения в данном случае с помощью ранцевых огнетушителей. В настоящий момент 60 человек личного состава с ранцевыми огнетушителями уже работают на ликвидации пожара, еще 40 ранцевых огнетушителей будут использоваться для тушения во второй половине дня", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, всего на борьбу с огнем в Снежинском районе привлечено более 440 человек, 66 единиц техники от МЧС России, Министерства обороны, МВД и лесничеств.
"Сегодня на пожаре начнет работу прибывший накануне ночью из Липецка вертолет Ми-8 МЧС России, чуть позже к нему присоединится МИ-8 Уральского регионального центра МЧС России. Ежедневная авиаразведка проводится вертолетом внутренних войск МВД РФ", - говорится в сообщении.
В ЗАТО Снежинск расположен Российский федеральный ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина, находящийся в ведении "Росатома". Институт создан в 1955 году. По информации, размещенной на официальном сайте института, сегодня он является "ядерным оружейным центром мирового уровня". Его главная задача - решение научно-технических проблем разработки и испытания ядерных зарядов и ядерных боеприпасов стратегического и тактического назначения, мирного использования ядерной и термоядерной энергии, проведение фундаментальных и прикладных исследований в области газодинамики, турбулентности и физики высоких плотностей энергии, говорится на сайте.
Всего в России десять ЗАТО, относящихся к ведению "Росатома": Саров (Нижегородская область), Лесной и Новоуральск (Свердловская область), Заречный (Пензенская область), Озерск, Снежинск и Трехгорный (Челябинская область), Северск (Томская область), Железногорск и Зеленогорск (Красноярский край). ЗАТО находятся на территории субъектов федерации и входят в их состав как города и поселки областного подчинения, их население участвует в выборах глав регионов и местной законодательной власти. Согласно закону о статусе ЗАТО, эти поселения финансируются и контролируются федеральными органами управления.
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