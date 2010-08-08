В России отмечается День строителя

Накануне губернатор Свердловской области вручил почетные дипломы лучшим представителям этой профессии на Среднем Урале и поздравил их с праздником.

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин:

—В Свердловской области многое сделано для укрепления строительной отрасли. Сохранено профильное образование, подготовка кадров. Более того, Свердловская область знаменита своим опытом вовлечения студенческой молодежи в общее дело — наши студенческие строительные отряды.

Александр Мишарин выразил всем строителям сердечную благодарность за их созидательный труд на благо родного края и пожелал здоровья, счастья, успехов, достатка, мира и добра.

К поздравлениям губернатора присоединяются главные представители строительной отрасли Екатеринбурга и области.

Министр строительства Свердловской области Михаил Жеребцов:

— Без ответственного труда работников этой тяжелой, но благодарной профессии невозможно представить себе счастливого человека, так как дом, олицетворяющий собой семейный очаг, является важнейшей жизненной основой. От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых успехов, семейного счастья! Пусть во всех делах вам сопутствует удача!

Вице-мэр Екатеринбурга по капитальному строительству и землепользованию Владимир Крицкий:

— То, чем они занимаются, это великое дело – они создают благо для других, сами при этом испытывая различные проблемы. Любой из нас нуждается в жилье. Я хотел бы всех строителей Екатеринбурга поздравить с праздником! Также высоко держать планку! Все представители строительного комплекса – проектировщики, изыскатели и механизаторы доказывают, что способны возвести любой объект, что наши проектировщики не уступают московским и иностранным. Желаю стабильности, устойчивости и материального благополучия!