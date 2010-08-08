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«Женщина-фламинго» три года простояла на одной ноге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Женщина-фламинго» три года простояла на одной ноге

8 августа 2010, 09:27ОбществоIrinaKoshp
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