«Женщина-фламинго» три года простояла на одной ноге

Из-за нее 36-летняя Джоан Дэй три года простояла на одной ноге. Об этом сообщает Daily Mail.

У британки диагностировали дистонию — недуг, при котором происходит постоянное или спазматическое непроизвольное сокращение мышц. Эта болезнь развилась у Д. Дэй после аварии в 1989 году, когда она сломала сустав на левой руке. Мышечные судороги, возникшие впоследствии, привели к тому, что больная три года простояла на одной ноге, поджав другую, поскольку не могла выпрямить конечность из-за спазмов. По этой причине ее назвали женщиной-фламинго.

Кроме того, из-за дистонии ее левое плечо прижалось к щеке. Это выглядит так, как будто британка удерживает телефонную трубку возле уха плечом, без помощи рук. Она также не могла нормально разговаривать в течение некоторого времени. Д. Дэй перенесла 60 операций и принимает множество лекарств, однако лечение пока не принесло ей ощутимой пользы. Отметим, что она не нуждается в посторонней помощи и сама может справляться с повседневными делами.