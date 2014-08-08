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Более 4 млрд рублей необходимо на завершение строительства детской больницы в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 4 млрд рублей необходимо на завершение строительства детской больницы в Нижнем Тагиле

8 августа 2014, 16:15ОбществоCorey
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