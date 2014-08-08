Более 4 млрд рублей необходимо на завершение строительства детской больницы в Нижнем Тагиле

Директор Тагилгражданпроекта Владимир Ильевский доложил о выполнении технического задания по проекту детской многопрофильной больницы. Предполагается, что затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также обеспечение медицинского учреждения соответствующим оборудованием составят четыре миллиарда четыреста миллионов рублей. Средства пойдут на лечебно-диагностический блок, стационар на двести десять коек и отделение реанимации на двенадцать мест. Медицинское задание согласовано. Недостроенное здание детской многопрофильной больницы передано в область, также как и участок земли, на котором оно находится.

Потенциальный инвестор готов использовать при строительстве только собственные финансы. На основе концессионного соглашения возврат средств вкладчику будет осуществляться из регионального бюджета в течение десяти лет после ввода в строй медицинского учреждения. По мнению Главы города, этот вариант соглашения полностью устроит региональные власти, так как подобных благоприятных условий при реализации крупных проектов на памяти мэра никогда не было.

Всемерно поддерживает данный вариант завершения строительства председатель комитета по социальной политике ЗССО Вячеслав Погудин.

Это вопрос двадцатилетней давности. С течением времени потребность в этой больнице только возрастает, - подчеркнул он. – Концессия – замечательный шанс, который в условиях ограниченности бюджета дает нам возможность достроить объект.

В течение двух ближайших месяцев специальная группа, в которую войдут представители инвестора, Законодательного Собрания Свердловской области, муниципалитета, профильных областных министерств, должна провести всю подготовительную работу до стадии заключения контракта, чтобы работы на объекте были начаты уже в следующем году. На следующей неделе, по словам Сергея Носова, по данному вопросу запланирована встреча у министра здравоохранения Свердловской области.