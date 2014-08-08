Города-побратимы поздравили Нижний Тагил с Днем рождения

Сергей Носов, приветствуя гостей Нижнего Тагила, говорил о важности поддержания связей на уровне городов России и зарубежных стран. «Эта идея важна для всего мира», - отметил он.

Председатель комитета по развитию социальной сферы Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Ирина Котовщикова пригласила Главу Нижнего Тагила посетить город, а также поделилась планами по празднованию 400-летия Новокузнецка, которое состоится в 2018 году. Сергей Носов принял приглашение, сделав акцент на том, что Нижний Тагил через восемь лет будет отмечать свое 300-летие и тагильчанам есть что показать и чем гордиться.

Советник главы города Хеб Вацлав Цемали поблагодарил мэра Нижнего Тагила за теплый прием и обширную культурную программу, особо отметив, что с каждым годом побратимские связи с чешскими городами только укрепляются, а Нижний Тагил становится красивее.

Стороны обменялись памятными подарками, после чего отправились в музей-заповедник «Горнозаводской Урал». В ходе своего визита в Нижний Тагил официальные делегации городов-побратимов примут участие в городских мероприятиях, по празднованию Дня города и посетят ряд городских музеев и объекты, победившие в смотре-конкурсе ко Дню города-2014.

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