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К Дню города в Нижнем Тагиле сооружено 70 детских и более 40 спортивных площадок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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К Дню города в Нижнем Тагиле сооружено 70 детских и более 40 спортивных площадок

8 августа 2014, 13:45ОбществоCorey
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