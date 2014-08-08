К Дню города в Нижнем Тагиле сооружено 70 детских и более 40 спортивных площадок
В рамках подготовки к Дню города-2014, проходящей под девизом «Забота о городе – дело каждого», особое внимание трудовых коллективов предприятий и организаций, предпринимателей, общественных объединений и молодежи привлечено к вопросам благоустройства и озеленения жилых кварталов, детских площадок, улиц Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе Администрации города.
В благоустройстве общегородской территории приняли участие более 2,4 тыс. коллективов предприятий и учреждений. Высажено, в том числе и с участием жителей, 1,4 млн корней цветочной рассады, установлено 153 вертикальных элемента цветочного оформления. Высажено 1,8 тыс. деревьев и 5,5 тыс. кустарников.
Обустроены 532 зоны отдыха. Предприятиями и организациями города оказана шефская помощь по благоустройству территории 244 социальным учреждениям.
В жилых кварталах и образовательных учреждениях построено 70 детских игровых и 42 - спортивных. Во дворах и на территории социальных объектов отремонтировано 475 детских и спортивных площадок, в т.ч. промышленными предприятиями - 222, управляющими компаниями - 253.
Фото пресс-службы Администрации. Фотограф Илья Колесов.