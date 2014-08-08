К Дню города в Нижнем Тагиле сооружено 70 детских и более 40 спортивных площадок

В благоустройстве общегородской территории приняли участие более 2,4 тыс. коллективов предприятий и учреждений. Высажено, в том числе и с участием жителей, 1,4 млн корней цветочной рассады, установлено 153 вертикальных элемента цветочного оформления. Высажено 1,8 тыс. деревьев и 5,5 тыс. кустарников.