Как перенести жару. Рекомендации диетолога Анастасии Мишариной

Удивительно, но в самое любимое многими время года, летом, невероятно большое количество людей успевает не только набрать вес, навредить фигуре, но еще и доставить некоторые неприятности собственному организму. Диетолог Анастасия Мишарина собрала самые популярные ошибки, относящиеся к летнему питанию. Почему важно следить за тем, что мы едим и пьем летом? Потому что всеми любимое тепло и солнышко – серьезное испытание для организма, в первую очередь из-за тепла. Обезвоживание организма является серьезной угрозой для здоровья и ежедневно выпивать норму жидкости просто необходимо. Итак, вот что нужно делать летом, чтобы любимое время года не стало самым вредным.

1. Пить не менее двух литров жидкости, причем в это количество не входят лимонады и соки из магазина. Если делать их самостоятельно, то напитки будут полезными и вкусными, тогда как о пользе промышленного производства говорить не приходится.Анастасия Мишарина советует не пренебрегать и чаем, особенно зеленым, но употреблять его в разумных количествах.

2. Отдавать предпочтение более легким для желудка блюдам, в том числе гарнирам. Овощи являются идеальным вариантом на лето. Анастасия Мишарина рассказывает, что регулярное употребление огурцов, помидоров, перца и других «водных» видов овощей серьезно снижает риск обезвоживания.

3. Не пересаливать пищу. А лучше и вовсе не солить, считает Анастасия Мишарина. Большинство продуктов и так уже содержит достаточное количество соли, избыток которой летом часто приводит к отекам вечером и усилению нагрузки на почки.

4. Смело пробовать летние блюда. Традиционная для России окрошка – не только дань моде, но и прекрасный способ одновременно утолить и голод, и жажду. Поэтому если в кафе предлагают попробовать летнее меню, Анастасия Мишарина рекомендует не отказываться от него.

5. Устраивать сиесту. Не зря в странах Латинской Америки время обеда – время стопроцентной тишины, во время которой все прячутся в тень и прохладу. Анастасия Мишарина рекомендует еще и не есть в это время, так как для желудка это может стать серьезным испытанием.

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Подготовлено по материалам персонального сайта известного диетолога Анастасии Мишариной.