Мобильные советы на лето 2014

Однако не все так однозначно… активная работа по улучшению качества сервиса в салонах «МегаФон» не прекращается ни на минуту. Руководство оператора уже второй месяц «выходит в народ» в качестве консультантов. Накануне еще шесть руководителей «МегаФона» на Урале поработали в салонах связи продавцами-консультантами. Для тех, кому не удалось пообщаться с топ-менеджментом оператора лично, прилагаем топ-5 полезных советов от директоров уральского «МегаФона».

1. С «МегаФоном» и в Крым, и в Рим

Сейчас самый часто задаваемый вопрос у наших клиентов - роуминг, - рассказывает главный бухгалтер Надежда Аммосова. – Особый интерес к расценкам на связь в Крыму. У нас разработано предложение: в поездках в Крым общаться на выгодных условиях, сопоставимых с условиями в других регионах России: входящие звонки – 9,99 руб., звонки по России и Крыму – 9,99 руб., SMS – 3,9 руб. По некоторым позициям цены снижены в 9 раз по сравнению с первоначальными. Мы планируем запустить это предложение до конца августа. А для заграничных поездок с опцией «Весь Мир» в любой стране каждый день полчаса входящих вызовов будут бесплатными.

2. Без роуминг-фобии или заграничный привет

В преддверии отпусков многие спрашивают «как сэкономить на связи в роуминге?», - рассказывает Марина Малюгина, финансовый директор. - Для кого-то важно в отпуске иметь доступ в интернет, а кому-то - нет. Мой совет: если в поездках вы не планируете пользоваться интернетом, то лучше заранее отключить в настройках телефона передачу данных в роуминге. Иначе ваш смартфон самостоятельно может использовать услугу передачи данных – подгружать обновления приложений в интернете без вашего участия. Проверьте настройки вашего смартфона. Если не знаете, как это сделать, то приходите в наши салоны или звоните в контактный центр по номеру 0500.

3. Есть сигнал!

Выбирая сотового оператора, помимо расценок, мы смотрим на качество услуг связи, стабильность приема сигнала. У абонентов возникают вопросы по этой теме.

Комментирует директор по развитию инфраструктуры Антон Щербаков:

Зону покрытия базовой станции можно сравнить с зоной освещения от уличного фонаря. Чем ближе к нему Вы стоите, тем лучше видно, чем больше предметов и конструкций вокруг, тем больше мест с тенью. По аналогии: чем дальше вы от ближайшей базовой станции (или если вы вовсе находитесь в полуподвальных и подвальных помещениях, метро, пешеходных подземных переходах и гаражах), тем сигнал слабее. Перебои с сотовой связью бывают также на последних этажах высотных зданий, удаленных от города объектов. В наших салонах мы предлагаем абонентам усилители сотовой связи – эти устройства помогают улучшить качество соединений. В итоге, даже в отдаленных местах или закрытых помещениях будет более стабильный радиосигнал, а значит, уверенные передача и прием звонков и sms.

4. Скидываем оковы

С этого года можно переходить в сеть другого оператора с сохранением своего номера мобильного телефона. И я увидел количество обращений абонентов на переход со своим номером в нашу сеть, - отметил руководитель по внутреннему аудиту Валерий Зуев. - Необходимо выполнить всего 3 действия:

Написать заявление в салоне связи «МегаФон», оплатив 100 рублей за услугу переноса номера. Выбрать тариф, получить новую SIM-карту. В течение 8 дней произойдёт перенос, вы получите уведомление в SMS.

5. С картой под рукой