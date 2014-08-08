Отличный летний день для ребят из тагильского детского дома (ФОТО)
8 августа 2014, 10:40Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера, 7 августа «Молодая гвардия Единой России» организовала для воспитанников детского дома Антоновский увлекательный поход в парк им. Бондина. Хороша погода и прекрасное настроение ребят - залог отличного отдыха.
Ребята оседлали практически все детские аттракционы. Они покатались на «Гусенице», на «Машинках» и на многих других. А деньги на билеты, кстати, выделил единоросс Анатолий Игоревич Толстов.
Кроме того, деткам представилась возможность совершить морскую прогулку на катере по Нижнетагильскому пруду. В общем, день удался на славу!
Фотографии МГЕР:
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей