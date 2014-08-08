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Отличный летний день для ребят из тагильского детского дома (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отличный летний день для ребят из тагильского детского дома (ФОТО)

8 августа 2014, 10:40Общество
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