Покорители Уральской природы приглашают тагильчан с собой: увлекательные походы каждую неделю (ФОТО)

Они невысокие даже по уральским меркам, но выделяются многочисленными причудливыми скальными останцами и каменными россыпями-курумниками. Именно здесь проходит и условная граница между Европой и Азией.

В прошлом Веселые горы были священным для старообрядцев местом. Здесь они скрывались от преследования властей, здесь же похоронены многие почитаемые старообрядческие старцы. Ежегодно на Веселые горы совершались крестные ходы.

Гора Белая

Связаны эти горы и с именем главного уральского писателя - Д.Н. Мамина-Сибиряка. Сюда он ходил еще ребенком, здесь же любил охотиться и позже. Команда ураловедов намерена в ближайшие дни посетить эти места.

Нам предстоит преодолеть путь от горы Старик-камень до горы Белой. Попутно посетим около десятка живописных вершин, относящихся к массиву Веселые горы рассказал автор проекта «Ураловед» Павел Распопов.

Курумники на Веселых горах. Фото предоставлены «Ураловедом»

Путешествия проекта «Ураловед» по родному краю проходят каждую неделю. Причем принять в них участие может любой желающий совершенно бесплатно. Ограничений совсем немного: порядочность и строгий сухой закон. Также приветствуются хорошее настроение и творческая активность. Анонсы поездок появляются на страничке группы в социальной сети «ВКонтакте».