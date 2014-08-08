Слинговый фотосет август
9 августа 2014, 01:00ОбществоMink
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Слинги носят круглый год. А лето - самое благодатное время для того, чтобы научиться носить свое дитя с комфортом.
Слинги носят круглый год. А лето - самое благодатное время для того, чтобы научиться носить свое дитя с комфортом.
В нашем шоу-руме представлены все популярные виды слингов - слинги с кольцами, май-слинги, шарфы, фасты, эргорюзаки и неслинговые, но очень удобные и нужные хипситы.
И самое главное и приятное - мы не только умеем все это носить, но мы умеем обо всем рассказать, показать и так "вкусно", что не научиться носить своего малыша в слинге просто невозможно.
Для вас работает сертифицированный слингоконсультант Алена Норкина. Член лиги слингоконсультантов России
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