Слинговый фотосет август

Слинги носят круглый год. А лето - самое благодатное время для того, чтобы научиться носить свое дитя с комфортом.

В нашем шоу-руме представлены все популярные виды слингов - слинги с кольцами, май-слинги, шарфы, фасты, эргорюзаки и неслинговые, но очень удобные и нужные хипситы.

И самое главное и приятное - мы не только умеем все это носить, но мы умеем обо всем рассказать, показать и так "вкусно", что не научиться носить своего малыша в слинге просто невозможно.