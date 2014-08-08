Строительство детской многопрофильной больницы сегодня обсудят в администрации Нижнего Тагила

Более того, Евгений Владимирович сообщил, что в 2013 в Свердловской области был зафиксирован естественный прирост населения - 6 тысяч человек, средняя продолжительность жизни превысила 70 лет. «И нужно делать больше!». Так, совсем скоро в Екатеринбурге открывается первая очередь противотуберкулезного диспансера, в Североуральске запустят лечебный корпус больницы. Всего за два года в здравоохранение области было вложено более 6 миллиардов рублей.