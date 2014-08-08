Строительство детской многопрофильной больницы сегодня обсудят в администрации Нижнего Тагила
Сегодня в администрации Нижнего Тагила состоится совещание по вопросу возведения одного из тагильских «долгостроев» - детской многопрофильной больницы.
Обсуждать животрепещущий инвестиционный проект будут с участием председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Викторовича Погудина.
Скорее всего, посылом к встрече стало недавнее обещание губернатора Евгения Куйвашева, когда он прибыл на открытие Станции переливания крови №3:
Мы обязательно приступим к нашему долгострою в Нижнем Тагиле - строительству детской многопрофильной больницы.
Более того, Евгений Владимирович сообщил, что в 2013 в Свердловской области был зафиксирован естественный прирост населения - 6 тысяч человек, средняя продолжительность жизни превысила 70 лет. «И нужно делать больше!». Так, совсем скоро в Екатеринбурге открывается первая очередь противотуберкулезного диспансера, в Североуральске запустят лечебный корпус больницы. Всего за два года в здравоохранение области было вложено более 6 миллиардов рублей.
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