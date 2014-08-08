Успех с брокером Телетрейд
Хотите быть успешным трейдером, забыть что такое ежедневная ходьба на работу и наслаждаться реальными доходами за которые можно себе позволить многое?
Не мечтайте, что работать вам не придется. Торговля с брокерскими системами - это такой же труд, только прибыль он приносит в разы больше. Для того, что бы стать настоящим профессионалом и получить прибыль от стартового капитала, а не вложить максимум и спустить все до копейки - нужно тщательно проанализировать каждого брокера с которым собираешься иметь дело. Разобраться с этим поможет сервис - ratingfx.ru, который собрал максимальный анализ каждой компании, которая предлагает вам открыть у себя торговый счет.
Сегодняшний же наш клиент компания TeleTrade, которая достаточно широко заявила о себе как о успешном брокере.
Брокер Телетрейд - общий анализ
Компания появилась на финансовом рынке в 1994 году, динамично росла и развивалась. К современным ее преимуществам можно отнести - членство в Комиссии по регулированию отношений участников финансового рынка (она же КРОУФР), она активно борется за урегулирование спорных вопросов по работе Форекса в России. Среди российских премий в 2010 году награждена премией "Компания года", остальные награды получила от европейских комиссий.
Интерфейс сайта представляет под собой качественную площадку с удобным поиском, что значительно упрощает работ у на сайте. Не имеет пестрых цветов и много рекламы, что помогает максимально сосредоточится на проведении сделок. Правдиво предоставляет информацию - брокер Телетрейд дает возможность своим трейдерам:
- Открыть два вида торговых счетов - «марафон» и реальный торговый счет. Причем брокер сразу предупреждает, что с депозитом счета «марафон» (а он равен всего 300$) трейдер будет торговать внутри компании, на большой рынок с такой сумой попадают редко. Тогда как начальный капитал для серьезных сделок начинается с сумы в 2000 $.
- По информации, которую предоставляет брокер мы видим, что он активно сотрудничает с двумя банками - UBC и HSBC. Проанализировав данное сотрудничество процентов так на 70% делаем вывод, что доверить свои "кровные" этому брокеру можно.
- На сайте, в помощь начинающему и опытному трейдеру, предоставляется правильный обзор валютного рынка, а также его аналитика.
- Торговая платформа на которой предлагают попробовать свои силы - MetaTrader.
- Пополнить торговый счет можно с помощью платежных систем - WebMoney; PayOnline, а также путем банковского перевода с карт Visa и Mastercаrd.
- Проведение бесплатного дистанционного обучения и обучения в офисах компании Телетрейд . Также за отдельную плату, можно приобрести образовательные пособия выпущенные самой компанией. Для разнообразия почитать можно.
Среди других плюсов брокера Телетрейд отмечено его активное общение на форуме, где происходит обмен важной информации, а также время от времени происходит опровержение недостоверной информации. Все эти аспекты вместе внушают доверие трейдера к компании Телетрейд, как надежного брокера направленного на долгосрочное и успешное проведение финансовых сделок.