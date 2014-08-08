Успех с брокером Телетрейд

Не мечтайте, что работать вам не придется. Торговля с брокерскими системами - это такой же труд, только прибыль он приносит в разы больше. Для того, что бы стать настоящим профессионалом и получить прибыль от стартового капитала, а не вложить максимум и спустить все до копейки - нужно тщательно проанализировать каждого брокера с которым собираешься иметь дело. Разобраться с этим поможет сервис - ratingfx.ru, который собрал максимальный анализ каждой компании, которая предлагает вам открыть у себя торговый счет.

Сегодняшний же наш клиент компания TeleTrade, которая достаточно широко заявила о себе как о успешном брокере.

Брокер Телетрейд - общий анализ

Компания появилась на финансовом рынке в 1994 году, динамично росла и развивалась. К современным ее преимуществам можно отнести - членство в Комиссии по регулированию отношений участников финансового рынка (она же КРОУФР), она активно борется за урегулирование спорных вопросов по работе Форекса в России. Среди российских премий в 2010 году награждена премией "Компания года", остальные награды получила от европейских комиссий.

Интерфейс сайта представляет под собой качественную площадку с удобным поиском, что значительно упрощает работ у на сайте. Не имеет пестрых цветов и много рекламы, что помогает максимально сосредоточится на проведении сделок. Правдиво предоставляет информацию - брокер Телетрейд дает возможность своим трейдерам:

- Открыть два вида торговых счетов - «марафон» и реальный торговый счет. Причем брокер сразу предупреждает, что с депозитом счета «марафон» (а он равен всего 300$) трейдер будет торговать внутри компании, на большой рынок с такой сумой попадают редко. Тогда как начальный капитал для серьезных сделок начинается с сумы в 2000 $.

По информации, которую предоставляет брокер мы видим, что он активно сотрудничает с двумя банками - UBC и HSBC. Проанализировав данное сотрудничество процентов так на 70% делаем вывод, что доверить свои "кровные" этому брокеру можно.

На сайте, в помощь начинающему и опытному трейдеру, предоставляется правильный обзор валютного рынка, а также его аналитика.

Торговая платформа на которой предлагают попробовать свои силы - MetaTrader.

Пополнить торговый счет можно с помощью платежных систем - WebMoney; PayOnline, а также путем банковского перевода с карт Visa и Mastercаrd.

Проведение бесплатного дистанционного обучения и обучения в офисах компании Телетрейд . Также за отдельную плату, можно приобрести образовательные пособия выпущенные самой компанией. Для разнообразия почитать можно.