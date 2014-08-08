В тагильскую колонию нагрянула проверка из области (ФОТО)

В сопровождении начальника учреждения полковника внутренней службы Ивана Моисеева, заместителя начальника отдела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН подполковника внутренней службы Дилшода Раибова, старшего инспектора ОВРО ГУФСИН капитана внутренней службы Александра Полянского, начальника медицинской части ИК-6 подполковника внутренней службы Алексея Борща и начальника отдела воспитательной работы ИК-6 майора внутренней службы Светланы Карасевой детский омбудсмен посетил Дом ребенка при колонии.

Начальник Дома ребенка при ИК-6 Анна Лобарчук провела для Игоря Рудольфовича экскурсию по зданию, познакомив его с условиями, в которых проживают дети осужденных женщин. Отметим, что в Доме ребенка дети находятся до трех лет. Игорь Мороков побывал в комнатах, где с детьми проводят занятия различные специалисты, спортивном зале, игровых комнатах, группах для детей разного возраста, а также на детской кухне, где его и сопровождающих лиц угостили свежим кефиром.

Фотографии пресс-службы ГУФСИН

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области остался доволен тем, что увидел в Доме ребенка.

Вы делаете очень важную работу, которую трудно переоценить, - подчеркнул Игорь Рудольфович в разговоре с сотрудниками ИК-6. - Здесь созданы все условия для того, чтобы маленькие дети получали полный уход и присмотр со стороны специалистов и не были лишены материнского тепла.

В завершение визита Игорь Мороков провел в кабинете начальника ИК-6 прием осужденных женщин по личным вопросам.