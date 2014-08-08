Внимание! В Нижнем Тагиле на Красногвардейской «лежачие полицейские» без опознавательных знаков

Установкой данного элемента дороги вчера вечером занимались работники МУП «Тагилдорстрой». Как сообщил подрядчик, в городе таким образом происходит подготовка к первому сентября.

Надо отметить, что «искусственные неровности» - это одна из тех действенных мер, которые сохраняют безопасность на дороге. Они противостоят самым главным нарушителям - гонщикам.

Добавим, что новые «лежачие» появились и будут появляться по всему городу. Тагильчанам стоит быть более внимательными, ведь наезд на искусственную неровность на скорости опасен.

Напомним, что разметка на свежеуложенный асфальт наносится лишь через пару-тройку дней. Знаки также в процессе изготовления, а их нужно очень много: вокруг одной установки - от 14 до 18 штук.