Внимание! В Нижнем Тагиле на Красногвардейской «лежачие полицейские» без опознавательных знаков
8 августа 2014, 09:50Общество
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В очередной раз стало неожиданностью для многих автовладельцев появление искусственных неровностей без опознавательных знаков. Накануне «лежачие» появились на улице Красногвардейская около детского дома.
Установкой данного элемента дороги вчера вечером занимались работники МУП «Тагилдорстрой». Как сообщил подрядчик, в городе таким образом происходит подготовка к первому сентября.
Надо отметить, что «искусственные неровности» - это одна из тех действенных мер, которые сохраняют безопасность на дороге. Они противостоят самым главным нарушителям - гонщикам.
Добавим, что новые «лежачие» появились и будут появляться по всему городу. Тагильчанам стоит быть более внимательными, ведь наезд на искусственную неровность на скорости опасен.
Напомним, что разметка на свежеуложенный асфальт наносится лишь через пару-тройку дней. Знаки также в процессе изготовления, а их нужно очень много: вокруг одной установки - от 14 до 18 штук.
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