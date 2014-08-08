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Внимание! В Нижнем Тагиле на Красногвардейской «лежачие полицейские» без опознавательных знаков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Внимание! В Нижнем Тагиле на Красногвардейской «лежачие полицейские» без опознавательных знаков

8 августа 2014, 09:50Общество
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