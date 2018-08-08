Алкоголь могут продавать детям в магазине на садовом участке в Камышлове

Жители Камышлова рассказывают, что в магазине «Продукты» на улице Маяковского, 19 продавцы продают алкогольную продукцию подросткам.

Я в этот магазинчик ходила, ругалась, когда у меня дочери с подругами в 13 лет продали джин, но после моих претензий ничего не изменилось, как продавали, так и продают алкогольную продукцию детям. Там сама хозяйка торгует, и магазин спросом не пользуется, поэтому она и продает детям алкоголь, чтоб хоть как-то на плаву держаться, пожаловалась местная жительница.

Около двух лет назад общественники проводили рейд для того, чтобы выявить продавцов, реализующих алкоголь несовершеннолетним в магазине «Продукты» на улице Маяковского, 19.

Года два назад, мы проводили общественный рейд. Бутылку водки продавец-то продала несовершеннолетнему, но в этот момент на улицу вышла хозяйка данного магазина и с матом нашего человека из магазина выгнала. Она видимо поняла, что это проверка,сообщил TagilCity.ru общественник.

Родители несовершеннолетних обращаются с заявлениями в полицию.

Я знаю, что и другие родители ходят ругаются, пишут жалобы, просят не продавать, а хозяевам этого магазина все равно, они продолжают продавать алкоголь подросткам,рассказал редакции местный житель Дмитрий.

В отделе полиции Камышлова подтвердили, что на Маяковского, 19 находится торговая точка, на которую жалуются местные жители.

Да, действительно, на Маяковского, 19 находится торговый павильон, на который поступают жалобы местных жителей. Я знаю, что по этой точке проводились контрольные закупки, и что данную точку штрафовали, пояснили в полиции.

Местные жители предполагают, что у хозяйки этого магазина есть связи в полиции.

За углом от этого магазина находится полиция. Магазин никогда не закроют, потому что у хозяйки есть родственники в полиции, посетовала жительница Камышлова.