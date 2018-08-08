Екатеринбургские полицейские застрелили нападавшую на прохожих собаку

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На улице Технической в Екатеринбурге собака набросилась на прохожих и покусала четырёх человек. Прибывшие по вызову сотрудники полиции приняли решение о применении табельного оружия.
Сюжеты: Екатеринбург
8 августа наряд полиции прибыл на улицу Техническая, где бродячая собака набросилась на прохожих и покусала 4-х человек.
Оценив обстановку, полицейские приняли решение использовать табельное оружие и застрелили животное. Обстоятельства произошедшего установит специальная оперативно-следственная группа.
Как сообщает Znak.com, из четырёх пострадавших людей, трое госпитализированы.
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