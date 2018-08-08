Берегите от пожара! Новые стеды появились в местах отдыха в Нижнем Тагиле

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Информационные аншлаги о противопожарной безопасности установлены в Нижнем Тагиле в местах массового отдыха людей.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле в целях профилактики пожаров в лесу МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» организовал установку информационных аншлагов в местах массового отдыха людей, являющихся наиболее пожароопасными.
Таблички были установлены на Корабельном мысу в поселке Старатель, в Дзержинском районе на перекрестке улиц Парковой и Зари в сторону леса, на Муринских прудах, в поселке Антоновский недалеко от бардовской поляны, на Голом камне – прямо напротив родника.
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Также информационные аншлаги появились на Кушвинском тракте в месте поворота на поселок Евстюниха, на Новой Кушве – на улице Монтажников и у въезда в коллективный сад «Заря».
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