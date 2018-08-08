Берегите от пожара! Новые стеды появились в местах отдыха в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в целях профилактики пожаров в лесу МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» организовал установку информационных аншлагов в местах массового отдыха людей, являющихся наиболее пожароопасными.

Таблички были установлены на Корабельном мысу в поселке Старатель, в Дзержинском районе на перекрестке улиц Парковой и Зари в сторону леса, на Муринских прудах, в поселке Антоновский недалеко от бардовской поляны, на Голом камне – прямо напротив родника.