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Берегите от пожара! Новые стеды появились в местах отдыха в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Берегите от пожара! Новые стеды появились в местах отдыха в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:20Общество
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