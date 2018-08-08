Коррупция руководства в Ростехнадзоре может привести к его ликвидации

Как сообщает издание «Новые известия» со ссылкой на близкий к администрации президента РФ источник, Ростехнадзору грозит ликвидация. Вокруг руководства госоргана в последние три года вспыхивают скандалы – начиная от подделки документов и кончая организацией преступных группировок.

Фигуранты всех дел так или иначе связаны с главой Ростехнадзора Алексеем Алешиным. Во время рабочих поездок чиновник встретился с главами, в том числе и теми, на кого позже были заведены уголовные дела, и приглашал своих подчиненных в Москву на некие беседы.

Уличенные в преступлениях руководители территориальных органов составляли списки компаний, имеющих право проводить теплотехнические испытания по согласованным в Ростехнадзоре методикам. Всего в реестре оказались около 10 компаний, которые подчинили себе рынок теплотехнических испытаний. В центре схемы – известный представитель русской мафии Эмиль Гайнуллин. Глав местных ведомств обязали проходить через разговор с бизнесменом, где в процессе общения выяснялось, что карьерному росту могло способствовать только умение слушать Гайнуллина.

Оплата испытаний от компаний из «списка Алешина» достигала запредельных размеров. Люди жаловались в прокуратуру, протестовали, но даже на федеральном уровне с коррупцией разобраться не смогли.

Обучение экспертов в Ростехнадзоре поставили на поток: соискателю нужно было ответить на 15 тысяч вопросов и сдать экзамен. Получалось это только у тех, кто прошел спецкурс стоимостью 500 тысяч рублей.

Все это сложилось благодаря кадровой политике ведомства, так как на госслужбу можно было попасть только по знакомству или рекомендации, а обязательное условие – выполнение работы без лишних разговоров. Профессионализм таких сотрудников можно поставить под сомнение. Громкие увольнения оказались вовсе не чисткой кадров, а декорацией, так как на место «погоревших» приходили новые эксперты, чья репутация далеко не идеальна.