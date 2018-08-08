Мемориальная доска в честь выдающегося врача открыта на здании ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле 7 августа состоялось открытие мемориальной доски известному тагильскому медику Науму Фарберову. В церемонии принял участие врио главы города Владислав Пинаев.
Более пятидесяти лет Наум Абрамович проработал врачом. Его медицинская деятельность началась в 1941 году в полевом госпитале, куда он попал после Свердловского мединститута. Молодой врач-хирург спасал жизни на Волховском, Ленинградском и Карельском фронтах. Наум Фарберов стал инициатором строительства больничного городка на Вагонке.
Память знаменитого врача почтили представители медицинской сферы, мэрии города, районных администраций и представители предприятий города, которые работали с врачом лично.
Также на открытии памятной доски присутствовал сын Наума Абрамовича – Владимир, который продолжил династию врачей.
Я выйду с инициативой о том, чтобы в следующем году Наума Абрамовича Фарберова наградить памятным знаком «За заслуги перед городом Нижний Тагил», сообщил врио главы города Владислав Пинаев.