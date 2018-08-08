Мемориальная доска в честь выдающегося врача открыта на здании ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле

Более пятидесяти лет Наум Абрамович проработал врачом. Его медицинская деятельность началась в 1941 году в полевом госпитале, куда он попал после Свердловского мединститута. Молодой врач-хирург спасал жизни на Волховском, Ленинградском и Карельском фронтах. Наум Фарберов стал инициатором строительства больничного городка на Вагонке.

Память знаменитого врача почтили представители медицинской сферы, мэрии города, районных администраций и представители предприятий города, которые работали с врачом лично.

Также на открытии памятной доски присутствовал сын Наума Абрамовича – Владимир, который продолжил династию врачей.