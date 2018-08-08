Педуниверситет в Екатеринбурге закупал продукты с наценкой до 3800%

Уровень допустимой наценки составляет 80%. В данном вузе она достигала от 92,5% до 3800%.

Стоимость килограмма замороженной вишни для приготовления компота составила 846 рублей вместо 423. Размер наценки - 260%. Цена килограмма сметаны равнялась 687,68 рубля вместо 278,64. В данном случае наценка превысила 344,2%,рассказали в РЭК.

Также имелись нарушения в сфере закупки продуктов, которые продавались порционно. К примеру, хлеб «Таежный» покупался по цене 122,6 рубля вместо положенных 86,6 рубля. В данном случае размер наценки достиг 79,7%.

При этом тарифы на коммунальные услуги в общежитии были занижены. За канализацию студенты платили 19,19 рубля за кубический метр вместо положенных 20,52 рубля.

Один кубический метр горячей воды обходился студентам в 27,08 рубля вместо 28,46.