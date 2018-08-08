Победители конкурса ко Дню города были награждены в Демидовской даче в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:30Общество
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В Нижнем Тагиле врио главы города 7 августа провёл награждение победителей смотра-конкурса ко Дню города. Мероприятие впервые прошло в музее-усадьбе «Демидовская дача».
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Владислав Пинаев ранее предложил провести награждение в музее, поскольку он уверен, что там царит душевная и торжественная атмосфера.
В этом году мы несколько изменили формат награждения и проводим его в уникальном месте, где царит душевная и торжественная атмосфера. От всей души поздравляю всех победителей конкурса с Днем города,отметил врио главы Нижнего Тагила.
За участие в подготовке ко Дню города традиционно были отмечены представители медицинской, образовательной сфер, работники культуры, спорта и дошкольного образования.
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8 августа в Демидовской даче пройдёт заключительный этап вручения благодарностей победителям смотра-конкурса. 10 августа в стенах драматического театра пройдёт собрание в честь Дня города-2018.
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