Победители конкурса ко Дню города были награждены в Демидовской даче в Нижнем Тагиле

Владислав Пинаев ранее предложил провести награждение в музее, поскольку он уверен, что там царит душевная и торжественная атмосфера.

В этом году мы несколько изменили формат награждения и проводим его в уникальном месте, где царит душевная и торжественная атмосфера. От всей души поздравляю всех победителей конкурса с Днем города,отметил врио главы Нижнего Тагила.