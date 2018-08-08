Съемки сериала с Александром Балуевым проходят в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Главную роль в сериале играет российский актёр Александр Балуев. Фильм повествует о золотодобытчиках, ведущих добычу драгоценного металла в артелях в промышленных масштабах. Действие происходит в 1982 году.

В екатеринбургском аэропорту проходят съемки нескольких сцен прилётов и вылетов. Съемочная группа ведёт съемки на территории Урала: до этого сцены снимались на реке Чусовая, в Билимбае и в Сергах. В основном съемочный процесс происходит на природе.