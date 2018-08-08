Съемки сериала с Александром Балуевым проходят в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Сегодня, 07:00Общество
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В столице Урала в аэропорту Кольцово проходят съемки исторического сериала «Золото Лагина», выход на экраны которого ожидается в начале 2019 года.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Главную роль в сериале играет российский актёр Александр Балуев. Фильм повествует о золотодобытчиках, ведущих добычу драгоценного металла в артелях в промышленных масштабах. Действие происходит в 1982 году.
В екатеринбургском аэропорту проходят съемки нескольких сцен прилётов и вылетов. Съемочная группа ведёт съемки на территории Урала: до этого сцены снимались на реке Чусовая, в Билимбае и в Сергах. В основном съемочный процесс происходит на природе.
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Уже известно, что это будет фильм из 16-ти серий. По сюжету руководство артели недовольно Лагиным, которого играет Балуев, поскольку он не делится с ними деньгами, но при этом рабочие получают большие зарплаты. Мужчину обвиняют в воровстве и антисоветчине.
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