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Создатель героев мультфильма «Простоквашино» Аркадий Шер умер в Подмосковье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Создатель героев мультфильма «Простоквашино» Аркадий Шер умер в Подмосковье

Сегодня, 06:00Общество
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