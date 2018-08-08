Создатель героев мультфильма «Простоквашино» Аркадий Шер умер в Подмосковье

Мультипликатор Аркадий Шер умер на 85-м году жизни. Сестра Аркадия Шера написала в соцсети, что ее брат тяжело болел.

Кроме мультфильма «Каникулы в Простоквашино», он участвовал в создании «Кота в сапогах», «Приключений Васи Куролесова» и других.