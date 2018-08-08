Студент из Нижнего Тагила спас тонувшую женщину в посёлке Горноуральский

В конце июля компания из молодых людей отдыхала в посёлке Горноуральский. Ребята плавали на плоту по реке, когда 17-летний нижнетагильский студент по имени Илья заметил плывущую лицом вниз в воде женщину. На крики она не отзывалась, потому молодой человек бросился на помощь. Вместе с другом Илья перевернул женщину на спину и вытащил ее на берег, где ей оказали первую медицинскую помощь.

«Все новости» сообщают, что когда женщина пришла в себя, то вместо слов благодарности молодые люди услышали ругательства.

Зачем вы меня вытащили, может, я хотела умереть, суицид делала,передаёт слова пострадавшей Илья.