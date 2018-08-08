Вторая смена в школах Свердловской области исчезнет к 2025 году

Свердловская область движется к этой цели на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2016 году в школах было добавлено 5000 новых мест, в 2017-м – 7000. В 2018 году планируется добавить еще 5 тысяч мест.

1 сентября 2018 года в Кировграде откроет двери новая школа на 1,2 тысячи мест. Теперь в городе нет необходимости во второй смене.

В новой школе будет пять спортивных залов, актовый зал, библиотека, школьный музей и столовая на 600 мест. В медблоке школьники смогут получить консультацию психолога, логопеда и стоматолога.