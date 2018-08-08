Вторая смена в школах Свердловской области исчезнет к 2025 году

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Президент России Владимир Путин издал указ о том, что к 2025 году все российские школьники должны обучаться только с первой смены.
Источник: «Комсомольская правда»
Свердловская область движется к этой цели на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2016 году в школах было добавлено 5000 новых мест, в 2017-м – 7000. В 2018 году планируется добавить еще 5 тысяч мест.
1 сентября 2018 года в Кировграде откроет двери новая школа на 1,2 тысячи мест. Теперь в городе нет необходимости во второй смене.
В новой школе будет пять спортивных залов, актовый зал, библиотека, школьный музей и столовая на 600 мест. В медблоке школьники смогут получить консультацию психолога, логопеда и стоматолога.
Для строительства школы из средств федерального, регионального и местного бюджетов было потрачено 700 миллионов рублей, еще 144 миллиона понадобилось на закупку мебели, компьютеров и интерактивных панелей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей