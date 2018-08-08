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Вторая смена в школах Свердловской области исчезнет к 2025 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вторая смена в школах Свердловской области исчезнет к 2025 году

Сегодня, 12:00Общество
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