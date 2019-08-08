Экс-глава свердловской ГИБДД покинул пост в УГМК

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин ушел с должности заместителя генерального директора УГМК по режиму и охране, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник среди руководителей предприятия.
Демин факт увольнения не подтвердил, однако и не предоставил опровержение. Источники утверждают, что, проработавший в полиции 13 лет Демин не нашел достойного применения своему опыту на УГМК.
Напомним, Демин был отправлен в отставку весной прошлого года.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей