Куйвашев отправил уральских парашютистов тушить пожары в Сибири
Сегодня, 11:41ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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55 работников парашютно-десантной пожарной службы из Алапаевска, Ивделя, Сосьвы и Тавды по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева отправлены в Красноярский край для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщает правительство региона.
Как заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, спасатели прошли соответствующий инструктаж, обеспечены продовольствием, кроме того, их жизнь и здоровье застрахованы от несчастных случаев. Также в Сибирь отправились 14 добровольцев, ранее принимавших участие в тушении пожаров в Забайкалье и ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
По последним данным площадь лесных пожаров в Сибири составляет 1,5 миллиона гектаров.
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