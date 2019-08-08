Куйвашев отправил уральских парашютистов тушить пожары в Сибири

Как заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, спасатели прошли соответствующий инструктаж, обеспечены продовольствием, кроме того, их жизнь и здоровье застрахованы от несчастных случаев. Также в Сибирь отправились 14 добровольцев, ранее принимавших участие в тушении пожаров в Забайкалье и ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.