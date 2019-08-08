Мэрия Екатеринбурга решила не учитывать мнение противников застройки парка РТИ

Проект поддержали 222 екатеринбуржца. На участке в районе улиц Патриса Лумумбы, Начдива Онуфриева, 8 Марта должны появиться теннисный центр с трибунами, открытое футбольное поле и Дворец конькобежного спорта.

Часть активистов не поддержали идею строительства, так как для этого придется вырубить зеленые насаждения. Мэрия Екатеринбурга подчеркнула, что данный участок не относится к лесопарковой зоне и не является особо охраняемой территорией.