На Урале русские студенты пожаловались на дискриминацию в УрГЭУ
Сегодня, 19:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Студенты УрГЭУ рассказали, что в вузе делают поблажки иностранным студентам, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам русских студентов, наказания для студентов разных национальностей со стороны руководства университета значительно отличаются. Русских за проступки сразу отчисляют, а иностранцев нет.
Молодые люди привели в пример студента из Африки, который постоянно употребляет алкоголь, но его все равно пускают в общежитие пьяным, в то время как русского уже бы отчислили.
Также студенты говорят о том, что в общежитии лучшие комнаты также отдаются иностранцам.
Некоторые из преподавателей согласны с мнением студентов. Они отмечают, что иностранцы плохо знают русский язык, и оценки на экзаменах им ставят просто так, также они редко ходят на пары.
Ректор вуза Яков Силин отрицает, что там есть какая-то дискриминация.
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