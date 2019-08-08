На Урале русские студенты пожаловались на дискриминацию в УрГЭУ

По словам русских студентов, наказания для студентов разных национальностей со стороны руководства университета значительно отличаются. Русских за проступки сразу отчисляют, а иностранцев нет.

Молодые люди привели в пример студента из Африки, который постоянно употребляет алкоголь, но его все равно пускают в общежитие пьяным, в то время как русского уже бы отчислили.

Также студенты говорят о том, что в общежитии лучшие комнаты также отдаются иностранцам.

Некоторые из преподавателей согласны с мнением студентов. Они отмечают, что иностранцы плохо знают русский язык, и оценки на экзаменах им ставят просто так, также они редко ходят на пары.