Следствие покажет. Чем известны адвокаты Уралхима?

Издание «Новые известия» сообщает, что суд между ИКЕЕЙ и Пономоревым по делу об аренде генераторов закончилось не в пользу второго – он получил восемь лет за ложный донос. В суде на оглашении приговора бизнесмен пришел в майке с надписью «ФСБ + IKEA = 8 лет».

Вместе с этим вскрылись подробности о стороне обвинителя и даче взятки. Следователи предъявили обвинения адвокату ООО «ИКЕА МОС» (“дочка” ИКЕИ в России) Евгении Семчуковой. И именно эта женщина принимала участие в ходе предъявления обвинения о хищении продукции ТОАЗа со стороны миноритарного акционера «Уралхима», по инициативе которого и началось все это дело.

Пятью годами ранее бюро адвокатов «Адвокаты и бизнес», владельцем которого тогда был Сергей Ковбасюк, сотрудничало с ООО «ИКЕЯ МОС» в вопросе разбирательства по делу о компенсации 25 миллиардов рублей от ООО «Системы Автономного Электроснабжения». Эти деньги позднее ИКЕЯ предоставила Пономареву в счет аренды генераторов. Подчеркивается, что в бюро неоднократно пытались привлечь Пономарева к уголовной ответственности, однако правоохранительные органы после закрывали дела. Позднее права на половину долга получила по переуступке зарубежная компания, связанная с именем Ковбасюка.

Тогда дело затрагивало сумму в 200 миллионов долларов. Поэтому Ковбасюк решил во всем обвинить Пономарева, а самому забрать деньги. Для реализации своего плана, Ковбасюк привлек знакомого бывшего сотрудника спецслужб Геннадия Подфигурного. Через него он нашёл сотрудников ФСБ, которые за «скромную» сумму в 600 тысяч долларов инициировали уголовное преследование Пономарева. Подфигурный, в свою очередь, привлек к делу свою знакомую Евгению Семчукову, а также посредника Лесных, который, по собственному заявлению, работал когда то в ФСБ. Позднее Лесных также задействовал в деле своего напарника (действующего работника ФСБ). Вместе они запросили миллион долларов виде гонорара. Ковбасюк согласился, но решил перевести средства двумя партиями. В первый «платёж» все прошло хорошо, а во время второго «представители спецслужб» скрылись вместе с гонораром.

В результате Ковбасюк был заключён под домашний арест, который позднее отменил Мосгорсуд. После Ковбасюк пропал и на данный момент числится в розыске. Интересен тот момент, что Семчукова осталась на свободе и даже принимала участие суде над ТОАЗом со стороны «Уралхима».