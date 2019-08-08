Тагильчанин лишился Land Cruiser за долг в четыре миллиона рублей

Мужчина задолжал 3,3 миллиона рублей за коммунальные услуги, 640 тысяч рублей — по налогам и сборам, а также накопил долги по кредитам.

В случае, если тагильчанин не найдет денежные средства для погашения долга, иномарка будет оценена экспертами и выставлена на торги.