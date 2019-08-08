Тагильчанин лишился Land Cruiser за долг в четыре миллиона рублей
Сегодня, 15:22ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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Судебные приставы в Нижнем Тагиле арестовали Land Cruiser за долг в четыре миллиона рублей, сообщат УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина задолжал 3,3 миллиона рублей за коммунальные услуги, 640 тысяч рублей — по налогам и сборам, а также накопил долги по кредитам.
В случае, если тагильчанин не найдет денежные средства для погашения долга, иномарка будет оценена экспертами и выставлена на торги.
В Екатеринбурге мужчина лишился автомобиля Land Rover, так как машина оказалась в залоге у банка по кредиту, взятому предыдущим владельцем авто.
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