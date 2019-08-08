Уголовное дело заведено на свердловчанина за оскорбление полицейских

Летом этого года в поселке Нейво-Рудянка свердловчанин из мести сотрудникам полиции оскорбил нецензурной бранью в присутствии свидетелей участкового уполномоченного и полицейского- водителя.

В настоящий момент проводится комплекс действий по сбору и закреплению доказательной базы. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года.