Уголовное дело заведено на свердловчанина за оскорбление полицейских
Сегодня, 13:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении жителя Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти», сообщает СУ СК по региону.
Летом этого года в поселке Нейво-Рудянка свердловчанин из мести сотрудникам полиции оскорбил нецензурной бранью в присутствии свидетелей участкового уполномоченного и полицейского- водителя.
В настоящий момент проводится комплекс действий по сбору и закреплению доказательной базы. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года.
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