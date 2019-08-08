УК «Гора Белая» представила видео проекта обновления Усть-Утки
Сегодня, 11:05ОбществоФото: УК "Гора Белая"
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В Нижнем Тагиле УК «Гора Белая» представила проект обновления Усть-Утки, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Планируется, что в Усть-Утке появится туристический комплекс для сплавов и отдыха на свежем воздухе. Туристические объекты расположатся в отдалении от старинной русской деревни. Однако она также будет благоустроена.
Видео
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Видео: УК "Гора Белая"
Согласно проекту, в Усть-Утке разместятся домики для туристов, а в Баронской — эко-тропа, лагерь для скаутов и спа.
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