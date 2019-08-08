В Екатеринбург на вертолете после экстренной операции доставлен 11-летний мальчик
Сегодня, 08:59ОбществоФото: Е1.ru
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Ребенок был доставлен из Красноуральска вечером 7 августа, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ребенок получил серьезную травму и был прооперирован в Красноуральске, после экстренной операции мальчику потребуется лечение и реабилитация. Мальчик отправлен в столицу Урала вертолетом санавиации.
В настоящий момент информации о состоянии ребенка не поступало. Ранее в Екатеринбург был доставлен мальчик из Нижнего Тагила, получивший огнестрельное ранение в голову.
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