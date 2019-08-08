В Екатеринбурге предприниматель разрешил садоводам продавать урожай в его магазине

Для садоводов в магазине выделили специальную полку, где они могут размещать свой товар. Покупатели совершают оплату переводом на банковскую карту.

Сам предприниматель говорит, что пенсионерам затруднительно реализовать свой урожай, ведь им приходится сидеть на улице и терпеть нападки полицейских. Магазин, подчеркнул он, не требует процент с продаж.

По словам Зайченко, многие думают, что люди будут брать товар, но не осуществлять оплату.

Но я верю, что может быть по-другому. Меня всегда поражало, как в Швейцарии местные фермеры оставляют свой урожай вдоль дороги, а проезжающие водители его берут, складывая деньги в коробочку. Все по-честному. Люди друг другу доверяют. Чем мы-то хуже? написал предприниматель.