В Каменске-Уральском мужчина отработал штрафы ГИБДД в школе

В отношении 30-летнего жителя Каменска-Уральского было составлено три протокола за неуплату штрафов ГИБДД. Ответственность за это правонарушение подразумевает либо обязательные работы, либо штраф в размере от 150 до 300 тыс. рублей, либо арест до 15 суток.

Учитывая, что ранее подобных правонарушений мужчина не совершал, суд отправил должника работать в городской школе. Там он красил парты, стены и облагораживал пришкольную территорию. Табель учёта отработанного времени по окончанию работ он передал судебному приставу, окончив тем самым исполнительное производство в отношении себя.