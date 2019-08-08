В Каменске-Уральском мужчина отработал штрафы ГИБДД в школе
Местного жителя за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения суд Каменска-Уральского приговорил к 120 часам обязательных работ, сообщает «Областная газета». Долги неплательщик отрабатывал в школе.
В отношении 30-летнего жителя Каменска-Уральского было составлено три протокола за неуплату штрафов ГИБДД. Ответственность за это правонарушение подразумевает либо обязательные работы, либо штраф в размере от 150 до 300 тыс. рублей, либо арест до 15 суток.
Учитывая, что ранее подобных правонарушений мужчина не совершал, суд отправил должника работать в городской школе. Там он красил парты, стены и облагораживал пришкольную территорию. Табель учёта отработанного времени по окончанию работ он передал судебному приставу, окончив тем самым исполнительное производство в отношении себя.
Жителю Нижнего Тагила повезло чуть меньше. За долги по коммунальным платежам в размере 3 млн рублей, и за долги по налогам и сборам в размере 640 тыс. судебные приставы арестовали его Land Cruiser.