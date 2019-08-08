В Нижнем Тагиле из-за ливней обрушился объект культурного наследия
Сегодня, 20:21ОбществоФото: паблик «Типичный тагильчанин» во «ВКонткте»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле обрушился объект культурного наследия Треуховский дом, расположенный на улице Кирова, 21, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» пояснили, что обрушение произошло из-за продолжительных дождей. Дом был построен в первой половине XIX века для заводских служащих Демидовых. Во времена СССР там располагалось музыкальное училище.
Недавно Свердловское управление госохраны включило Треуховский дом в охранную зону объектов культурного наследия.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей