В Нижнем Тагиле проводится подготовка ко Всероссийской переписи населения
Сегодня, 15:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В августе в Нижнем Тагиле будут проводиться подготовительные работы ко Всероссийской переписи населения, запланированной на 2020 год, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Регистраторы проведут обход всех домов, жилых и нежилых зданий, строений, где размещены предприятия и организации. Регистраторы сверят наличие всех строений, количество подъездов, квартир, наличие на домах табличек с указанием адреса.
Просьба отнестись с пониманием к проведению данной работы,подчеркнула пресс-служба мэрии.
При возникновении вопросов жителей Нижнего Тагила просят обращаться по номерам телефонов 8 (3435) 41-04-63; 41-04-56 (отдел государственной статистики).
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