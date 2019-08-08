В Нижнем Тагиле суд приговорил героинового дилера к 10 годам колонии

Установлено, что с августа 2018 года по июнь 2019 года, находясь в городе Кушва, мужчина приобрел через мессенджер Телеграм наркотик героин весом не менее 518 граммов и гашиш весом не менее 27 граммов. Далее мужчина, находясь уже в Нижнем Тагиле, занялся фасовкой наркотиков в арендованной квартире по адресу Черноисточинское шоссе 35. При помощи электронных весов Иванов расфасовал наркотические вещества в 30 свертков, а затем разместил закладку в лесном массиве на трассе Серов-Екатеринбург. Часть наркотиков он передал своей супруге на временное хранение. 7 июня Иванов был задержан, в арендованной квартире были найдены наркотики массой 508 граммов.