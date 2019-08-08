В России предложили законодательно закрепить возможность временной удаленной работы
Сегодня, 09:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Общественный народный фронт направил в Минтруд предложение законодательно закрепить возможность временной удаленной работы для официально трудоустроенных сотрудников, пишут «Известия».
Понятие «временная удаленная работа» предложено внести в 16 статью Трудового кодекса. Такой режим может быть введен путем заключения письменного соглашения между работодателем и сотрудником и применяться в случае, если сотрудник может выполнить работу из дома.
Сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров пояснил, что в России подобная система действует давно, однако не регулируется законодательно, что может привести к нарушению прав работников.
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