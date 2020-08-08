«Благодарю за любовь»: Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днём города

«Благодарю за любовь»: Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днём города

Сегодня, 16:03Обществоскриншот видео в группе "Тагильский рабочий" во "Вконтакте"
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил граждан с Днём города. Видео с поздравлением опубликовано в группе «Тагильский рабочий» во «Вконтакте».

Несмотря на то, что многие мероприятия отменены в рамках соблюдения мер безопасности по борьбе с коронавирусной инфекцией, мы дарим городу много подарков в виде новых дорог, парков и скверов. Все намеченные проекты, такие как строительство мостового перехода через Тагильский пруд, будут выполнены,говорит Глава города.

Фото:страница "Тагильский рабочий" во "Вконтакте"

9 августа Нижнему Тагилу исполняется 298 лет. Празднование планируется провести в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Кроме того, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе был отменен традиционный праздничный салют. Однако в администрации города планируют обсудить вопрос по поводу его переноса на празднование Нового года.

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Нижний Тагил
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