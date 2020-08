В Свердловской области с 1 сентября в некоторых школах введут вторую смену. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков, пишет «Уралинформбюро».

По словам Крекова, в регионе к началу учебного года идет серьёзная подготовка. В классах введут специальную рассадку учеников, также возможно введение второй смены. Кроме того, школы обеспечат антисептиками и термометрами. Вице-губернатор отметил, что учителя наравне с врачами войдут в число первых, кому поставят прививки от коронавируса. Также ученикам разрешат не надевать маски, а в школы они будут приходить по графику, чтобы избежать скопления больших групп.

