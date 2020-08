В Екатеринбурге рядом со штабом ЦВО «повесили» автомат

В Екатеринбурге недалеко от штаба Центрального военного округа появилось граффити с изображением автомата, сообщается в группе фестиваля «Карт-бланш».

Автором арт-объекта стал Никита Nomerz. Изображение оружия с подписью «Я хочу быть автоматом» появилось в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Параллельно со всеобщей милитаризацией в стране и мире происходит наращивание «военной силы» в социально-направленном искусстве. Я бы хотел, чтобы и моё искусство было «автоматом, стреляющим в лица, пояснил художник. Ранее участники фестиваля нарисовали на Макаровском мосту огромную книгу. «Карт-бланш» проходит в столице Урала в третий раз. Художник Покрас Лампас заявлял, что планирует принять в нем участие, также он рассказал, что зашифровал в своем супрематическом кресте тайное послание, которое никто не заметил.

