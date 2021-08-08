Смерть на мопеде и избиение свердловчанки в Сочи. Итоги дня в Свердловской области

Избитая тагильчанка была обнаружена в Сочи, очевидцы пытаются найти ее родственников или знакомых. У пострадавшей диагностированы ушибы и гематомы, а также выбиты зубы. По ее словам, увечья ей нанес сын владельца квартиры, в которой она проживала. В полиции пояснили, что знают, кто это сделал, а тагильчанке дали рекомендации провести судмедэкспертизу. Сама женщина не может вспомнить свой адрес проживания в Нижнем Тагиле, а по номерам из контактов в ее телефоне никто не отвечает.
По факту избиения сиделкой 95-летней пенсионерки, ветерана труда, организовала доследственную проверку прокуратура Екатеринбурга. Предварительно установлено, что работница компании «Милосердие.про» избила пострадавшую до многочисленных ушибов и гематом. Родственники бабушки написали заявление в полицию.
В Среднеуральске, 16-летняя девушка, которая ехала на мопеде с пьяным 18-летним молодым человеком за рулем, скончалась в результате ДТП. Оба находились без шлемов. Водитель попытался обогнать машину, но мопед перевернулся. Затем юноша покинул место аварии, а девушка умерла в больнице спустя несколько часов. В отношении молодого человека, который был найден, возбуждено уголовное дело.
ЦГБ № 1 Нижнего Тагила начала служебную проверку по факту подмены трупа в морге, которая произошла из-за похожих фамилий усопших. Родственникам и близким были принесены извинения. Ранее им выдали тело чужого мужчины, который также умер от COVID-19. Тело в гробе с окошком привезли на похороны, которые должны были состояться 5 августа. Родственники, заглянув туда, поняли, что там лежит другой человек, и потребовали вскрыть гроб.