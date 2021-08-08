Смерть на мопеде и избиение свердловчанки в Сочи. Итоги дня в Свердловской области

Избитая тагильчанка была обнаружена в Сочи, очевидцы пытаются найти ее родственников или знакомых. У пострадавшей диагностированы ушибы и гематомы, а также выбиты зубы. По ее словам, увечья ей нанес сын владельца квартиры, в которой она проживала. В полиции пояснили, что знают, кто это сделал, а тагильчанке дали рекомендации провести судмедэкспертизу. Сама женщина не может вспомнить свой адрес проживания в Нижнем Тагиле, а по номерам из контактов в ее телефоне никто не отвечает.